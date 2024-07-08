Трагічний день для України: все, що відомо про смертоносну атаку РФ по Кривому Рогу

У вівторок, 9 липня, у Кривому Розі оголошується День жалоби за загиблими.
Вдень понеділка, 8 липня, під час години пік, Росія завдала ракетного удару по Україні. Декілька прильотів були зафіксовані, зокрема у Кривому Розі. За останніми даними місцевої влади, 10 людей загинуло та 41 - отримала поранення.
Все, що відомо про кривавий удар країни-терористки по Кривому Розі - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Куди влучили росіяни
Близько 10:00 ранку у Кривому Розі пролунали перші вибухи, а згодом - близько 10:45. Місцева влада повідомила про декілька "прильотів", один із яких прийшовся в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи "Метінвест".
"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків Попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них – 10 тяжких", - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, на місцях "прильотів" працювали усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
Він додав, що у вівторок, 9 липня, у Кривому Розі оголошується День жалоби за загиблими.
Наслідки атаки по адмінбудівлі промислового підприємства
Раніше у ЗМІ повідомляли про 30 потерпілих, згодом їхня кількість зросла до 37. У Мережі опублікували відео із чергою із карет швидкої допомоги.
Телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг" уточнив, що внаслідок російської атаки пошкоджено хол їдальні заводу, вибито вікна.
"Вранці російська ракета влучила у адміністративну будівлю ГЗК, – Метінвест. Станом на 12:30 відомо про 10 загиблих та понад 30 поранених. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Нині проводять розбір завалів", - йдеться у повідомленні.
Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста.
Потужна ракетна атака по Україні: останні новини про наслідки
За останніми даними, які наводить Міністерство внутрішніх справ, станом на 15:30 8 липня у Києві внаслідок російської атаки загинуло 20 людей.
За словами міського голосив Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки ворога продовжує збільшуватися. Наразі постраждали 96 людей, серед них - троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.
Удар припав на дитячу лікарню "Охматдит". Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охматдит. Одна з них - молода лікарка медзакладу. Загалом відомо про 16 постраждалих із лікарні, семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували.
Станом на 15:46 в Україні через російський кривавий удар загинула 31 людина, ще 125 - постраждало, уточнили в МВС.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про потужний удар по Києву. Детальніше читайте за посиланням.
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