Польща може передати Україні свої МіГи: Туск назвав умову

Польща може розглянути можливість надання Україні радянських винищувачів МіГ

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми не можемо сьогодні передати МіГи, тому що вони виконують функцію захисту неба НАТО. Але якщо їх якось можна буде замінити, якщо я переконаю наших партнерів по НАТО у цьому. Україна в гіршому становищі, ніж Польща, але ми наступні. Ми ретельно заявляємо, що ми можемо це зробити", – сказав Туск.

Польський прем'єр зауважив, що МіГи були б дуже корисні ЗСУ, бо їх легко обслуговувати в Україні. Він запевнив, що як тільки союзники по НАТО дадуть Польщі інші літаки замість МіГів, він буде переконувати польських політиків і військових якнайшвидше реалізувати рішення про передачу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави підписав із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Крім того Зеленський заявив, що розробляється механізм збиття Польщею російських ракет і БпЛА у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

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