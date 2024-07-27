У Почаївській лаврі під час господарювання УПЦ МП пропали ікони

Під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яким безоплатно користується УПЦ МП, було виявлено відсутність значної частини ікон та ще низку порушень щодо збереження пам’яток.

Про це йдеться у звіті комісії Міністерства культури та інформаційної політики, яка проводила перевірку, повідомляє “Укрінформ”.

Як виявилося, члени комісії зафіксували оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія.

"Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році", - зазначається у звіті.

Також було з’ясовано, що представники УПЦ МП самовільно здійснили ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що “призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції".

Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки "Монастирські келії", а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Комісія МКІП рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі, та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення - об'єктів державної власності та їх територій.

Нагадаємо, у Києві згідно з рішенням суду демонтували незаконну споруду УПЦ Московського патріархату на території поруч з Десятинною церквою.

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