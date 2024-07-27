Скількох бойових медиків навчає Україна: невтішні дані

Україна за останні шість місяців Україна підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби.

Про це заявив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук на одній із панелей Першого міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я, передає "Главком".

Він наголосив, що та кількість медиків, "яку на сьогодні ми готуємо, є недостатньою".

"Вони перебувають близько до лінії зіткнення і не є секретом, що в період ненадання медичної допомоги вони так само відбивають атаки ворога і тільки при надходженні поранених надають медичну допомогу. Звичайно, бойовий медик – це перший, хто це робить і ми схиляємося перед такими нашими військовослужбовцям", – наголосив командувач Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно у Львові спалахнув скандал. Там чоловік образив військову парамедикиню, яка приїхала віддати шану загиблій посестрі.

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