У США знову пригрозили наслідками для Китаю через підтримку РФ

Напруження між Китаєм та США продовжує зростати.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, 27 липня, зустрівся в Лаосі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Там він знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

Про це повідомляє Державний департамент США.

За словами Блінкена, Сполучені Штати продовжать вживати відповідних заходів для цього.

"Держсекретар знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії та чітко дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати продовжать вживати відповідних заходів для цього", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, російські та китайські стратегічні бомбардувальники цього тижня разом пролетіли біля узбережжя Аляски.

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