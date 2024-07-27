Полковник армії Британії у відставці оцінив, скільки ще зможе воювати армія РФ

Армія країни-агресорка РФ зможе витримувати численні втрати живої сили, поповнюючи людський ресурс своєї армії, трохи більше ніж протягом 2 років.

Таку заяву зробив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у розмові з 24 Каналом.

Він наголосив, що українські солдати краще підготовлені, ніж російські.

"Російські солдати знають тільки те, як тримати в руках гвинтівку. Якщо подивитися на новобранців, які вступають до російської армії, це не представники багатих й елітних верств суспільства, з Санкт-Петербурга чи Москви, які ухиляються від призову. Росії доведеться скоро почати призивати і їх також, тому вона не зможе витримати війну ще понад 2 роки", - сказав він.

Полоковник британської армії впевнений, що навіть після поразки Росія залишиться небезпечною країною для України й Заходу. Вона все ще намагатиметься атакувати не лише бомбами, а й через кібернетичні атаки й інші види діяльності.

"Настав критичний момент для України, тому Захід, а особливо європейські країни, повинні забезпечити її всім необхідним для перемоги над росіянами в найближчі декілька місяців. Інакше ситуація може ускладнитися. Деякі припускають, що Трамп стане президентом США, а він та його кандидат у віцепрезиденти Ді Венс раніше заявляли, що можуть припинити підтримку України", – підсумував полковник армії Великої Британії у відставці.

Нагадаємо, в ГУР підтвердили знищення трьох російських гелікоптерів. Один ліквідовано у Самарі, ще два ― під Москвою.

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