До України йдуть значні перепади температур: коли очікувати прохолодні +20 градусів

Вже у неділю, 28 липня, погода в Україні почне змінюватися. Через різкі перепади можливі загострення серцево-судинних захворювань, млявість, головний біль та сонливість. Саме так почнеться наступний робочий тиждень.

Про це синоптикиня Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook.

До західних кордонів країни наблизиться атмосферний фронт, який принесе грозові дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину вже ввечері в неділю. У ніч на понеділок опади поширяться на північну частину України та Вінниччину, а протягом 29 липня рухатимуться далі на схід.

Однак у неділю значна частина України все ще перебуватиме під впливом сухої повітряної маси. Температура повітря залишатиметься високою: вдень очікується +29...+33°C, а на півдні — до +32...+36°C.

Суттєві зміни відбудуться в понеділок, 29 липня. В тилу атмосферного фронту пошириться прохолодніше повітря, і в більшості областей України температура знизиться до +20...+26°C. Лише на півдні та сході країни ще утримається сильна спека до +30...+35°C, але й туди вже у вівторок прийде помірніша температура +25...+28°C.

У Києві 28 липня буде сухо, температура сягатиме +30...+32°C. У ніч на понеділок у столиці ймовірний дощ з грозою, а вдень 29 липня похолодає до +24...+26°C.

Нагадаємо, Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на вихідні 27-28 липня, попереджаючи про спеку, можливі грози та високий рівень пожежної небезпеки в багатьох регіонах України.

Знову спека! Прогноз погоди на вихідні

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