Мобілізованим лікарям надаватимуть офіцерські звання без "воєнки": що це означає для медиків

Відтепер лікарі проходитимуть службу в армії тільки на медичних посадах.

Міноборони України організувало щорічний Міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я. Перший захід, який стартував у Києві в суботу, 27 липня, проходить під гаслом "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність".

Під час виступу на конгресі президент України Володимир Зеленський повідомив, що відтепер військові лікарі отримуватимуть офіцерські звання незалежно від того, проходили вони військову кафедру чи ні.

"Мною підписано указ — положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру", – зазначив Зеленський.

Це означає, що мобілізовані лікарі отримуватимуть офіцерські звання і будуть проходити службу в армії лише на медичних посадах, а не на будь-яких затребуваних, як це відбувалося до цього часу.

"Перед системою військової медицини стоїть ще чимало викликів, які належить подолати. Як глава держави, я обіцяю вам всебічну підтримку на цьому напрямку", – наголосив президент.

Міноборони організувало щорічний Міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я

Нагадаємо, військові медики на передовій вивозять поранених із поля бою і рятують життя в каретах швидких. Солдати їх називають своїми янголами-охоронцями, а ворог полює на автомобілі з червоними хрестами. Історії героїв зібрала в своєму матеріалі кореспондентка ТСН.

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