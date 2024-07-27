В ГУР підтвердили ліквідацію трьох російських гелікоптерів: відео

На території РФ 24 липня сталася низка інцидентів, внаслідок яких було знищено три військові гелікоптери.

В ГУР підтвердили знищення трьох російських гелікоптерів. Один ліквідовано у Самарі, ще два ― під Москвою.

Про це повідомила пресслужба розвідки Міноборони.

За даними українських розвідників, на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Цей інцидент стався 24 липня.

Ще два випадки знищення російської військової авіатехніки зафіксовано 21 липня 2024 року в населеному пункті Томіліно під Москвою. Там вогневого ураження зазнали ударний гелікоптер Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

ГУР підтвердили знищення трьох російських гелікоптерів

ГУР зазначає, що ці два борти розташовувалися на території "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов". Це підприємство є важливим об'єктом російської військової промисловості, яке займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діють два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр.

Українська розвідка підкреслює, що знищені та пошкоджені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України.

Варто зазначити, що місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков'я були вкрай стурбовані вибухами. Однак російська влада, за інформацією ГУР, намагається приховати причини і наслідки цих інцидентів.

Місцеві жителі вкрай стурбовані вибухами / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Місцеві жителі вкрай стурбовані вибухами / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, у суботу, 27 липня, у Волгоградській області РФ упав військовий літак Су-34, який здійснював навчально-тренувальний політ.

У Росії під Волгоградом упав бомбардувальник Су-34

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