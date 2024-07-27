У Росії під Волгоградом упав бомбардувальник Су-34: у чому причина (відео)

Пілоти начебто катапультувалися та вижили, а руйнувань на землі немає.

У суботу, 27 липня, у Волгоградській області РФ упав військовий літак, який здійснював навчально-тренувальний політ.

Очевидці опублікували у соцмережах фото та відео, на яких видно дим, який здіймається над лісом, а також сліди пожежі на місці падіння.

Інцидент трапився в районі хутора Бобри-2 Серафимовичського району близько 14:00.

Як повідомляють місцеві видання, інформацію про падіння літака одразу не розголошували. У чергово-диспетчерській службі Серафимовичського району заявили, що їм заборонили що-небудь повідомляти з цього приводу, а голова поселення, біля якого впав літак, відмовився спілкуватися із журналістами, заявивши, що йому “може зателефонувати навіть сам Джо Байден”.

Згодом факт авіакатастрофи винищувача-бомбардувальника Су-34 підтвердили в Міністерстві оборони держави-агресорки, назвавши попередню причину падіння російського літака – технічна несправність. Пілоти начебто катапультувалися та вижили, а руйнувань на землі немає.

“Літак упав у безлюдній місцевості. Політ виконувався без боєкомплекту”, - йдеться у повідомленні російського військового відомства.

До речі, Приблизна вартість однієї "сушки" — $36 млн.

У Росії під Волгоградом упав бомбардувальник Су-34

Нагадаємо, у червні цього року у горах Північної Осетії впав винищувач-бомбардувальник Су-34 російських Військово-космічних сил. Екіпаж літака тоді загинув.

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