Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час програмного виступу у літньому таборі Тушваньош у Румунії заявив, що підрив газогонів "Північний потік" був терористичним актом "вочевидь здійсненим під американським керівництвом".

Про це пише "Європейська правда".

Головними тезами промови Орбана були крах європейської політики та відмова Європи від захисту власних інтересів.

"Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною самопошкодження", – наголосив Орбан.

Він зазначив, що санкції проти Росії завдають "фундаментальної шкоди" інтересам країн Європи, ведуть до підвищення цін на енергоресурси та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

"Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу "Північний потік", що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично – так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори", – заявив угорський прем'єр.

Слід зауважити, що версія "американського сліду" у вибухах на "Північних потоках" є російським наративом, який повторює Орбан.

Минулого року західні ЗМІ також висловлювали припущення, що крім Сполучених Штатів за підривами газогонів "Північний потік" могли стояти якісь "неурядові групи" росіян та українців. Проте Україна заперечує свою причетність до вибухів на газогонах.

Нагадаємо, вибухи на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року.

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