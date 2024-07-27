Українська розвідка уразила три російські вертольоти під Москвою

Українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії упрожовж тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що один з них знищили на території аеродрому Міністерства оборони РФ.

За даними спецслужб, вночі 21 липня на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

"Також 24 липня внаслідок диверсії було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дрони українського ГУР атакували нафтопереробний завод та три військові аеродроми на території агресорки Росії. Зокрема, на аеродромі "Оленья" пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

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