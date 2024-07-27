В НБУ пояснили, чому дорожчає долар

Зростання курсу було пов'язане зі збільшенням попиту на долар, а також зменшенням валютної виручки.

Про це повідомив заступник очільника НБУ Юрій Гелетій, передає "24 Канал".

"По ситуації на валютному ринку. Ми спостерігали протягом двох місяців послаблення курсу, яке перш за все, було зумовлено розширенням чистого попиту на валюту. На зростання попиту вплинуло розширення бюджетних видатків. Наприклад, частина із них матеріалізується в додатковому попиті на валюту. На курс також вплинула валютна лібералізація, яку провели у травні. Поряд зі збільшенням попиту спостерігалося зменшення пропозиції валюти. Перш за все, йдеться про аграрний сектор. Вичерпався ефект врожаю минулого року", - сказав він.

Увесь цей час НБУ вживав тактичних заходів по зміні певного підходу до інтервенцій після аналізу ринку. Регулятор заявляє про готовність і надалі працювати над досягненням цієї мети, використовуючи весь арсенал наявних інструментів.

Центробанк спрогнозував зростання пропозиції іноземної валюти. Очікується, що це зростання буде зумовлене продажем нового врожаю та експортом товарів через морський коридор. Крім того, очікується, що міжнародна допомога надасть додаткову підтримку інтервенціям НБУ.

Нагадаємо, офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 грн і становить 41,04 грн/дол.

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