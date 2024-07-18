Яким буде курс долара до кінця липня: прогноз банкіра

Наприкінці липня стане помітним поступовий рух до зростання валюти. Зокрема, американський долар варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн.

Як розповів банкір Тарас Лєсовий, повідомляє УНІАН .

З його слів, валютні коридори дещо змістяться, але ці "перетворення" не будуть різкими, а регулятор за потреби зможе втрутитися, врівноважуючи попит і пропозицію через валютні інтервенції.

Експерт прогнозує, що від 22 до 28 липня основні виразники валютного ринку будуть такими:

щоденні курсові зміни: на міжбанку – до 0,2-0,3 грн, у банках – до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах – до 0,5 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

"Водночас ринок перебуватиме у передчутті зростання курсів внаслідок роботи інфляційного "двигуна": очікується, що до кінця року інфляція зросте до 5-6%. Звісно, під дією режиму "керованої гнучкості" всі подальші зміни на ринку будуть згладжені, а система щоденних валютних змін не зазнає особливих перетворень", – сказав експерт.

Вже восени можуть бути сформовані нові коридори допустимих коливань: 41-42 грн за долар та 44-47 грн за євро.

"Варто також нагадати, що в бюджеті на 2024 рік закладено "максимальний" курс у 42,2 грн/$. І, скоріше за все, такі прогнози справдяться. Однак, наголошую, зміни будуть плавкими і подекуди малопомітними", – зазначив Лєсовий.

Як повідомлялося, в Україні зріс попит на готівку. За шість місяців поточного року готівкових гривні стало на 4,8% (на 36,5 млрд грн) більше, ніж було на початку року.

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