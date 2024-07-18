В Україні зріс попит на готівку: в НБУ назвали причини

За шість місяців поточного року готівкових гривні стало на 4,8% (на 36,5 млрд грн) більше, ніж було на початку року. Так, у готівковому обігу на 1 липня перебувало 800,9 млрд грн (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн).

Про це йдеться у звіті Нацбанку.

"Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами. Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку. Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", - пояснили у відомстві.

В НБУ також уточнили, що в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд штук банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд штук монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

На одну людину в країні, станом на 1 липня, припадало: 65 банкнот і 181 штука платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

Нагадаємо, Національний банк України оновив список послуг і тарифів, зокрема на касове обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

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