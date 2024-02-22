Нацбанк посилив правила купівлі валюти: що тепер змінилося

Від 21 лютого 2024 року Національний банк України (НБУ) здійснив оптимізацію для деяких валютних обмежень. Це означає, що на валютному ринку зміняться правила купівлі валюти бізнесом і розрахунки за експортними операціями.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення НБУ спрямовані на запобігання відтоку капіталу та на захист міжнародних резервів нашої країни.

Наразі для розрахунків в іноземній валюті бізнесу доводиться використовувати наявну валюту, а потім, якщо потрібно, купувати її на українському валютному ринку України. Також підприємства здійснюють валютні операції на умовах "своп" з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо в рамках першої частини угоди банк купує у клієнта іноземну валюту.

"Щоб відповідні операції не були використані для обходу чинних валютних обмежень, центральний банк уточнив умови купівлі валюти підприємствами. Так, від 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом українські банки враховуватимуть не тільки кошти в іноземній валюті, що розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про чинні валютні операції клієнта з банками на умовах "своп", - йдеться в повідомленні.

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичні особи повідомлятимуть банку інформацію про продану ними валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк угоди) за незавершеними угодами з банками. Деталі будуть разом із даними про наявні кошти в іноземній валюті на поточних і депозитних рахунках.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці, що стосуватиметься зокрема і платіжних карток.

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