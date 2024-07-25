У Росії розбився Мі-28: не вижив ніхто

У Калузькій області РФ розбився вертоліт Мі-28, екіпаж загинув.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Попередня версія аварії — технічна несправність. Стверджується, що гелікоптер розбився в безлюдній місцевості — у лісовому масиві біля села Кленки.

На місці працює комісія ПКС Росії.

Нагадаємо, у Росії у Підмосков’ї, впав пасажирський літак. Внаслідок аварії загинув екіпаж – 53-річний командир повітряного судна Євген Булавко, другий пілот – 53-річний Владислав Харламов та 44-річний бортпровідник Максим Лукманов.

У Китаї розбився літак, на облавку було 133 людини

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