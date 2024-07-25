У Росії розбився Мі-28: не вижив ніхто

Попередня причина падіння — технічна несправність.
У Калузькій області РФ розбився вертоліт Мі-28, екіпаж загинув.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Попередня версія аварії — технічна несправність. Стверджується, що гелікоптер розбився в безлюдній місцевості — у лісовому масиві біля села Кленки.
На місці працює комісія ПКС Росії.
Нагадаємо, у Росії у Підмосков’ї, впав пасажирський літак. Внаслідок аварії загинув екіпаж – 53-річний командир повітряного судна Євген Булавко, другий пілот – 53-річний Владислав Харламов та 44-річний бортпровідник Максим Лукманов.
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