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Генштаб оновив втрати РФ за добу війни: ще мінус понад тисячу солдатів

Генштаб оновив втрати РФ за добу війни: ще мінус понад тисячу солдатів

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 571 350 своїх військових, зокрема 1230 – за останню добу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб 
  • танків ‒ 8313 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 16039 (+26) 
  • артилерійських систем –  15804 (+45) 
  • РСЗВ – 1125 
  • засоби ППО ‒ 904 (+2) 
  • літаків – 363 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 12610 (+66)
  • крилаті ракети ‒ 2402 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) 
  • спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)

Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.

Новини ТСН 8:00 17 липня. Звіт Генштабу, викрадення немовля з пологового, зустріч Трампа з Джонсоном

Новини ТСН 8:00 17 липня. Звіт Генштабу, викрадення немовля з пологового, зустріч Трампа з Джонсоном

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