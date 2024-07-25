Генштаб оновив втрати РФ за добу війни: ще мінус понад тисячу солдатів

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 571 350 своїх військових, зокрема 1230 – за останню добу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб

танків ‒ 8313 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26)

артилерійських систем – 15804 (+45)

РСЗВ – 1125

засоби ППО ‒ 904 (+2)

літаків – 363

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66)

крилаті ракети ‒ 2402

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79)

спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)

Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.

Новини ТСН 8:00 17 липня. Звіт Генштабу, викрадення немовля з пологового, зустріч Трампа з Джонсоном

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