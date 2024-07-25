Генштаб оновив втрати РФ за добу війни: ще мінус понад тисячу солдатів

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 571 350 своїх військових, зокрема 1230 – за останню добу.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб
- танків ‒ 8313 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26)
- артилерійських систем – 15804 (+45)
- РСЗВ – 1125
- засоби ППО ‒ 904 (+2)
- літаків – 363
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66)
- крилаті ракети ‒ 2402
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79)
- спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)
Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.
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