Росіяни захопили село Прогрес на Донбасі: як відбувалися бої в останні 48 годин 

Російські війська захопили село Прогрес в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Там розповіли, якими були останні 48 годин боїв за цей населений пункт. Зазначається, що за останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати перебіг битви за село.

Як розповіли аналітики, бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і "фактично останні три місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були".

Смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад.

"Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригада, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село. Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає", – йдеться у повідомленні.

Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Одна з них – наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка або перерізати її.

"Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга – це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки. На жаль, більше деталей повідомити не можемо. Бійці Сил Оборони України намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована ворогом", – додали в DeepState.

Раніше повідомлялося, що за останні дні російські окупаційні війська захопили кілька населених пунктів на Донбасі, що може свідчити про частковий розвал української оборони в цьому регіоні.

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