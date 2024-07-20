В Орбана влаштували істерику через рішення України: будуть скаржитися до ЄС

Угорщина і Словаччина дуже залежать від постачання нафти через російський нафтопровід.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України зупинити транзит нафти "Лукойлу" до Угорщини та назвав його "незрозумілим і неприйнятним".

Заяву Сіярто опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач, передає "Європейська правда".

Сіярто наголосив, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони норбане годяться на довготривалу перспективу і потрібне "швидке рішення". За його словами, Угорщина і Словаччина дуже залежать від постачання нафти через нафтопровід "Дружба" і від "Лукойлу" щорічно надходило близько 2 млн тонн.

"Це рішення серйозно ставить під загрозу безпеку постачань до Угорщини і Словаччини у довгостроковій перспективі", - заявив очільник МЗС Угорщини.

Крім того, він закликав Україну відреагувати та сказав, що планує піднімати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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"Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів до двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку", – нарікає Сіярто.

Перед цим, 18 липня, Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу".

Нагадаємо, голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов випав із вікна Центральної клінічної лікарні в Москві та помер.

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