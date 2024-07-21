Росія знову випустила дрони по Києву: як спрацювала ППО

На підступах до столиці збили усі російські безпілотники.

Усі ворожі безпілотники, які російські окупанти запускали для ударів по Києву цієї ночі, були знищені силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Дрони були збиті на підступах до Києва.

"Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах" - написав Попко.

Він додав, що інформація про тип та кількість безпілотників окупантів з'явиться зголом у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

За словами Попка, даних щодо руйнувань та потерпілих внаслідок ворожої повітряної атаки у Києві немає.

Також в КМВА зазначили, що за останні 2 тижні "це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила "Шахедами" по Києву, в столиці попадали уламки дронів.

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