Які шанси знайти вбивцю Ірини Фаріон: пояснення ексспівробітника СБУ

Іван Ступак не виключає, що виконавця злочину можуть убити, щоб приховати замовника.

Чим більше часу минає від моменту вбивства у Львові екснардепки Ірини Фаріон, тим важче буде знайти убивцю.

На цьому наголосив колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є така умовність - 72 години, якщо протягом цього часу не змогли по гарячих слідах встановити особу, затримати, провести комплекс заходів, то чим далі від події в часі, тим менша ймовірність, що особа або особи будуть затримані. Адже є можливість зникнути - сліди у воду, кінці у воду”, - зауважив він.

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При цьому Іван Ступак не виключає, що виконавця злочину можуть убити, щоб приховати замовника.

“Якщо протягом двох місяців не змогли вийти на виконавця, замовника, є така догма, то дуже ймовірно, що справа просто лягає", - додав він.

Колишній співробітник спецслужби також зазначив, що у разі, якщо до злочину причетна група осіб, то існує ймовірність, що хтось десь обмовиться і це стане відомим слідству. Якщо діяв одинак, то розслідувати справу набагато складніше.

“Ми в конкретному випадку не знаємо, чи був це одинак, чи була це група людей, чи запланував він заздалегідь, хоча вже є такі версії, чи це було спонтанне рішення", - наголосив експерт.

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Нагадаємо, одразу після замаху на Ірину Фаріон у Львові з'явилося відео в Мережі, на якому нібито було зображено затримання підозрюваного. Однак невдовзі з'ясувалося, що ця інформація не відповідає дійсності.

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