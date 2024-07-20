Убивство Ірини Фаріон: у слідства є кілька версій мотиву

Слідство має кілька версій мотивів убивства мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З його слів, головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві.

Крім того, за словами Клименка, є інформація про зловмисника, який стріляв у Фаріон, однак наразі розкривати її слідство не буде, оскільки всі версії перевіряються. Щоправда, міністр заявив, що людина, чиї фотографії поширюють у Мережі, справді стежила за під'їздом колишньої нардепки і може бути виконавцем убивства.

Правоохоронці також знайшли гільзу. Додаткова інформація стане відома після судово-медичної експертизи.

"Я можу сказати, що стрілець готувався завчасно. Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався: тиждень чи два тижні? Час покаже", — сказав міністр.

Нагадаємо, 19 липня у Львові стався замах на умисне вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Вона померла у лікарні.

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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