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Убивство Ірини Фаріон: у слідства є кілька версій мотиву

Убивство Ірини Фаріон: у слідства є кілька версій мотиву

Ірина Фаріон / Фото: скрін з відео

Поліція Львівщини встановлює обставини замаху на життя громадської діячки.

Слідство має кілька версій мотивів убивства мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З його слів, головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві. 

Крім того, за словами Клименка, є інформація про зловмисника, який стріляв у Фаріон, однак наразі розкривати її слідство не буде, оскільки всі версії перевіряються. Щоправда, міністр заявив, що людина, чиї фотографії поширюють у Мережі, справді стежила за під'їздом колишньої нардепки і може бути виконавцем убивства.

Правоохоронці також знайшли гільзу. Додаткова інформація стане відома після судово-медичної експертизи.

"Я можу сказати, що стрілець готувався завчасно. Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався: тиждень чи два тижні? Час покаже", — сказав міністр.

Нагадаємо, 19 липня у Львові стався замах на умисне вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Вона померла у лікарні. 

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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