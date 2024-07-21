День ангела 21 липня: кого та як вітати з іменинами

21 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 липня

21 липня 2024 року привітайте з іменинами Георгія, Євгена, Івана, Петра, Романа, Семена, Федора, Ганну.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві вміє аналізувати і приймати вірні рішення. В дорослому віці стає завзятим і непохитним.

Євген — давньогрецьке походження, тлумачиться як "благородний". В дитинстві відповідальний, товариський. В дорослому віці стає морально стійким, серйозним.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві дуже тихий і спокійний. Таким же залишається і в дорослому віці, неквапливий, добродушний.

Петро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "скеля". В дитинстві приємний, серцевий. В дорослому віці має сильний характер, любить, щоб його цінували інші.

Роман — тлумачиться з давньгрецької як "міцний". В дитинстві не терпить одноманітності. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим і допитливим.

Семен — давньоєврейське ім'я, означає "почутий Богом". В дитинстві нерішучий, часто невпевнений у собі. В дорослому віці стає самодостатнім, товариським.

Федір — давньогрецьке ім'я, перекладається як "дарунок Бога". В дитинстві обдарований добре розвиненою інтуїцією. В дорослому віці стає товариським, у дружини вибирає працьовиту жінку.

Ганна — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "добра воля". В дитинстві сором'язлива, не корислива. В дорослому віці стає відповідальною і працьовитою.

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усіх негараздів і спрямовує на шлях щастя та успіху. Бажаю тобі міцного здоров'я, гармонії в душі та безмежної радості!

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Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх бід і негараздів. Нехай він направляє тебе на шлях щастя, радості та успіху. Бажаю тобі безмежної любові, міцного здоров'я і здійснення всіх мрій!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів і наповнюючи життя радістю та гармонією. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіху у всіх починаннях і безмежного щастя!

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх бід і негараздів. Нехай він направляє тебе на шлях щастя, радості та успіху. Бажаю тобі безмежної любові, міцного здоров'я і здійснення всіх мрій!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів і наповнюючи життя радістю та гармонією. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіху у всіх починаннях і безмежного щастя!

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