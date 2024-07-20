Український фронт на Донбасі розвалюється — BILD

Аналітик BILD заявив, що український фронт на сході України нині під загрозою.

За останні дні російські окупаційні війська захопили кілька населених пунктів на Донбасі, що може свідчити про частковий розвал української оборони в цьому регіоні.

Таку думку висловив експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Згідно з інформацією аналітика, російські загарбники досягли значних успіхів одразу на кількох напрямках Донецької області. На північний захід від Авдіївки окупанти захопили села Євгенівка, Схід та Прогрес. Наразі тривають бої за Новоселівку Першу.

Не менш складна ситуація спостерігається на північ від Бахмута, де ворогу вдалося взяти під контроль Роздолівку та Івано-Дар'ївку. Зараз точаться запеклі бої за Спірне.

Особливу увагу Рьопке звертає на захоплення села Прогрес, яке розташоване за 22 кілометри на схід від Покровська. За його словами, просування російських військ на 3 кілометри за тиждень є "ще одним свідченням розвалу українського фронту в кількох місцях Донецької області".

Раніше повідомлялося, що РФ зменшила наступальні дії на одному з напрямків. Втім Покровський напрям на Донбасі залишається однією із найгарячіших.

Росіян готують до ще тривалішої війни з Україною

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