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Відключення світла 21 липня: в "Укренерго" потішили графіками

Відключення світла 21 липня: в "Укренерго" потішили графіками

В Україні знову відключають світло / Фото: ТСН.ua

Через масовані ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, національний оператор "Укренерго" змушений продовжити графіки відключень електроенергії.

У неділю, 21 липня, обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє "Укренерго".

Від 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень. 

Нагадаємо, в Україні скасували відключення світла у прифронтових зонах, а також поблизу кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.

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