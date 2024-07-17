Де шукати графіки відключень світла для кожної області: корисні сайти

В умовах постійних атак російських загарбників на енергетичну інфраструктуру України, графіки відключень електроенергії стали невід'ємною частиною життя громадян.
Поінформованість про те, де і коли очікувати перебої з електропостачанням, допомагає краще планувати свій день та бути готовим до можливих незручностей.
Де шукати актуальні графіки відключень електроенергії для кожної з областей України, читайте на ТСН.ua.
Вінницька область
У Вінниці та Вінницькій області, які і в решті регіонів України графіки поширює місцеве обленерго. Знайти їх можна за посиланням: https://voe.com.ua/disconnection/detailed.
Волинська область
Волиньобленерго можна знайти за цим посиланням: https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0.
Дніпропетровська область
У Дніпрі відключення регулює і повідомляє ДТЕК. Знайти їх можна за цим посиланням: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns.
Донецька область
На Донеччині, як і в Дніпропетровській області, про відключення електроенергії інформує ДТЕК: https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns.
Житомирська область
На Житомирщині знайти графіки погодинних відключень можна на сайті обленерго: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php.
Закарпатська область
Закарпаттяобленерго повідомляє про відключення на своєму сайті: https://zakarpat.energy-ua.info/.
Запорізька область
На Запоріжжі дізнатися про графіки відключень та черги можна на сайті обленерго: https://www.zoe.com.ua/.
Івано-Франківська область
На Прикарпатті знайти графіки відключень електроенергії за адресою можна на сайті: https://oe.if.ua/uk/sections/5e9f1c5fdb9c42704449b999#5bec3f37db9c424d57d7f348.
Крім того, зручні графіки формує Тelegram-канал Новини Франківська GALKA.IF.UA.
Київська область та Київ
На Київщині та в столиці є кілька джерел, які інформують про відключення:
- сайт ДТЕК: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns;
- додаток "Київ Цифровий".
Кіровоградська область
На Кіровоградщині графіки можна знайти на сайті обленерго: https://kiroe.com.ua/energy/plan. Для цього необхідно спочатку обрати свою громаду.
Луганська область
На жаль, Луганщина майже повністю окупована Росією, а відключення у прифронтових населених пунктах не запроваджується.
Львівська область
Львівобленерго повідомляє про відключення на своєму сайті: https://poweron.loe.lviv.ua/.
Миколаївська область
На Миколаївщині графіки можна знайти на сайті обленерго https://off.energy.mk.ua/, а також у Телеграм-каналі обленерго.
Одеська область
На Одещині, як і Донеччині чи Дніпропетровській області, про відключення електроенергії інформує ДТЕК: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns.
Полтавська область
Жителям Полтавщини найзручніше знайти графіки відключень в Телеграм-каналі обленерго: https://t.me/poltavaOE.
Рівненська область
Рівнеобленерго повідомляє про відключення на своєму сайті: https://www.roe.vsei.ua/disconnections.
Сумська область
Мешканці Сумщини можуть дізнатися графіки відключень електроенергії на сайті обленерго: https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Тернопільська область
Тернопільобленерго повідомляє про відключення на сайті: https://www.toe.com.ua/news/71.
Харківська область
На Кіровоградщині графіки можна знайти на сайті обленерго: https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo.
Херсонська область
Оскільки Херсонщина вважається прифронтовою областю, там світло вимикають лише на деяких вулицях деяких населених пунктів. Дізнатися про такі відключення можна з Телеграм-каналу обленерго.
Хмельницька область
На Хмельниччині місцеві можуть дізнатися про відключення з Телеграм-каналу обленерго.
Черкаська область
Мешканці Черкащини зазвичай дізнаються графіки з Телеграм-каналу обленерго. Про це також інформує очільник ОВА Ігор Табурець.
Чернівецька область
У Чернівецькій області можна дізнатися про відключення на сайті обленерго: https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/.
Чернігівська область
На Чернігівщині про графіки погодинних відключень інформує сайт обленерго: https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts.
Автономна Республіка Крим
Оскільки Крим є тимчасово окупованим, про відключення електроенергії на півострові нічого не відомо.
Крім того, мешканці деяких областей можуть дізнаватися про перерви в електроживленні з застосунку "Світло". Наразі там доступна інформація з Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської та Вінницької областей.
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