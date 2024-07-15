Повербанк для роутера: поради як вибрати

Під час постійних відключень електроенергії українці продовжують працювати, тому питання доступу до інтернету є як ніколи актуальним. Допомогти забезпечити безперебійний інтернет може повербанк — портативний акумулятор, призначений для живлення гаджетів. Але не будь-який повербанк, яким можна заряджати смартфон, годиться для живлення роутера, для цього портативний акумулятор повинен мати певні характеристики. Насамперед такий повербанк буде доречним, якщо ваш інтернет працює під час відключення електроенергії. Це можливо лише у тому випадку, якщо обладнання вашого провайдера має автономне живлення. Якщо ні, ще один варіант — це під'єднати, якщо можливо, оптичний інтернет GPON.

Розповідаємо, на які характеристики потрібно звернути увагу, вибираючи Power Bank.

Насамперед, зверніть увагу на напругу. Звичайний повербанк, який видає 5 вольтів, для роутера не підійде.Для роутера потрібно вибирати більш універсальні Power Bank, які можуть підтримувати напругу 9 або 12 вольтів.

Ємність повербанка для того, щоб він живив роутер та інші пристрої, повинна бути не менше 20000 мАг. Це мінімальна ємність необхідна для забезпечення автономної роботи протягом декількох годин і роутера, і абонентського термінала. Якщо ж ви плануєте заряджати і іншу техніку, вибирайте повербанк з більшою ємністю акумуляторів, або подумайте про купівлю портативної зарядної станції.

Якщо у вас оптичний інтернет, щоб заживити роутер і абонентський термінал потрібно, щоб Power Bank мав як мінімум два порти та перехідники DC USB. В будь-якому при виборі повербанка, зверніть увагу на виходи, на кількість USB-портів, від цього буде залежати яку кількість техніки ви зможете заряджати одночасно.

Отже, обираючи в магазині портативний зарядний пристрій, зверніть увагу на ці характеристики, додатково перепитайте у продавця, чи підходить саме цей пристрій для живлення роутера. Прочитайте характеристики та відгуки інших користувачів. Зверніть увагу також на вагу та габарити Power Bank та не забудьте про кабель, який буде використовуватися для підключення роутера до повербанка.

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