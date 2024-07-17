ДТЕК чи Укренерго: хто забезпечує світло у вашому регіоні

Через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури України, значна частина генеруючих потужностей країни пошкоджена або знищена. У зв'язку з цим енергетичні компанії і споживачів змушені адаптуватися до нових реалій.

В умовах російської агресії та обстрілів енергетичної інфраструктури України, найбільші енергетичні компанії країни - ДТЕК та Укренерго - адаптують свою роботу до нових реалій.

Детальніше про те, які області обслуговує ДТЕК, а які — Укренерго, читайте на ТСН.ua.

В яких областях ДТЕК, а де Укренерго

ДТЕК (раніше Донбасская топливно-энергетическая компания - ред.) є найбільшим приватним інвестором в енергетичну галузь України. Компанія відіграє ключову роль у забезпеченні електроенергією значної частини країни.

ДТЕК відповідає за розподіл електроенергії та експлуатацію електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, обслуговуючи близько 5,6 млн клієнтів.

Компанія здійснює стратегічне управління кількома операторами системи розподілу, включаючи "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі", "ДТЕК Високовольтні мережі" та "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля". Підприємства ДТЕК виробляють електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобувають вугілля та природний газ, здійснюють трейдинг енергопродуктів, розподіляють і постачають електроенергію споживачам.

Укренерго, своєю чергою, є національним оператором системи передачі України та відіграє критичну роль у забезпеченні функціонування енергосистеми країни. Це приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, підпорядковане Міністерству енергетики України.

Укренерго відповідає за оперативно-технологічне управління Об'єднаною енергосистемою України, передавання електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністрування комерційного обліку та розрахунків на ринку електричної енергії України.

Компанія має 4 територіальні управління обслуговування мережі: Північне, Південне, Східне та Західне, які включають 15 регіональних центрів обслуговування мереж. Диспетчерське управління забезпечується 6 регіональними диспетчерськими центрами. Укренерго також має статус члена-спостерігача в ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії).

В умовах обмеженого доступу до електроенергії важливо ефективно організувати свій побут. Споживачам рекомендується планувати та пріоритизувати свої справи, узгоджуючи їх з графіком подачі електроенергії і заздалегідь готуватися до відключень.

Як встигнути всі побутові справи за час включення світла

Як підготуватись до відключень.

Складіть детальний список справ, які потребують електроенергії. Розставте пріоритети, визначивши найважливіші завдання. Створіть графік виконання справ, узгоджений з графіком подачі електроенергії. Зарядіть всі електронні пристрої. Наберіть достатньо води для побутових потреб. Приготуйте їжу, яку можна швидко розігріти або споживати холодною. Підготуйте альтернативні джерела світла: свічки, ліхтарики, налобні ліхтарі.

Енергоефективне використання приладів.

Використовуйте LED-лампи та прилади з високим класом енергоефективності.

Повністю завантажуйте пральну машину та посудомийку.

Запускайте енергоємні прилади одразу після відновлення електропостачання.

Як швидко приготувати їжу.

Використовуйте мультиварку для економії часу та енергії. Готуйте одразу на кілька прийомів їжі. Зберігайте гарячі напої в термосі. Якщо у вас газова плита, розігрівайте порційно їжу на сковорідках чи в невеликих каструлях.

Будьте готові швидко переключатися між завданнями. Використовуйте природне освітлення максимально ефективно, не відкладайте справи на вечір.

Як зберігати продукти під час відключень світла

Мінімізуйте відкривання холодильника під час відключень. Зберігайте швидкопсувні продукти в найхолоднішій частині холодильника (під стіною). Розгляньте альтернативні методи зберігання продуктів (консервування, сушіння).

Такі рекомендації допоможуть українцям ефективніше організувати свій побут в умовах обмеженого доступу до електроенергії, зберігаючи при цьому продуктивність та комфорт у повсякденному житті.

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