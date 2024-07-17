Мар’яна Безугла вийшла з партії "Слуга народу"

Народна депутатка Мар’яна Безугла вийшла з фракції "Слуги народу" за власною заявою. Таким чином у партії залишається 233 людини.

Про це 17 липня повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Тільки що повідомили, що пані Безуглая вийшла з фракції "Слуги народу" за власною заявою", - написав він.

Сама Безугла опублікувала заяву про свій вихід із партії на сторінці у соцмереж. Зокрема, вона каже, що їй незрозумілі "пріоритети колег в комітеті", а "критичні реформи - як про державну таємницю, СБУ, військову поліцію, нові статути ЗСУ, задавнені комітетом". Тому, наголосила Безугла, що "більше не має моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально".

"Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга Народу". Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня. А що ж президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із "професіоналів". Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо", - написала вона.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Мар'яна Безугла загриміла до бази "Миротворця" за начебто дискредитацію української влади, ЗСУ та дії, скеровані на деморалізацію війська.

Мар'яна Безугла вийшла з фракції та партії "Слуги народу"

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