У Росії "заарештували" секретаря РНБО Литвиненка

Обвинувачення "за статтею" "застосування заборонених засобів та методів ведення війни".

У Росії заочно заарештували секретаря Ради безпеки України Олександра Литвиненка. Крім того, його "оголошено" у міжнародний розшук.

Про це з посиланням на Басманний районний суд міста Москви повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що суд "розглянув клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно громадянина України Литвиненка Олександра Валерійовича". Його "обвинувачують" у скоєнні злочину за статтею "застосування заборонених засобів та методів ведення війни".

Зазначається, що стосовно секретаря РНБО України обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.

Нагадаємо, Росія оголосила в розшук Юлію Тимошенко за "кримінальною статтею". Втім, номер або назву статті не вказують.

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