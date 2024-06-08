Росія оголосила в розшук Юлію Тимошенко

За що "розшукують" українську політикиню - невідомо.

Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко за "кримінальною статтею".

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на базу МВС РФ.

У опублікованій картці вказано її персональні дані Тимошенко та сказано, що МВС РФ "розшукує" її за статтею Кримінального кодексу. Втім, номер або назва статті не вказують.

У пресслужбі "Батьківщини" поки не коментували цю інформацію.

Українську політикиню Юлію Тимошенко в Росії оголошено у розшук. Фото: росЗМІ.

Як повідомлялося, на початку травня цього року стало відомо, що Росія оголосила у розшук президента Україн Володимира Зеленського за "статтею" Кримінального кодексу РФ.

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