Росія оголосила в розшук Юлію Тимошенко

За що "розшукують" українську політикиню - невідомо.
Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко за "кримінальною статтею".
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на базу МВС РФ.
У опублікованій картці вказано її персональні дані Тимошенко та сказано, що МВС РФ "розшукує" її за статтею Кримінального кодексу. Втім, номер або назва статті не вказують.
У пресслужбі "Батьківщини" поки не коментували цю інформацію.
Як повідомлялося, на початку травня цього року стало відомо, що Росія оголосила у розшук президента Україн Володимира Зеленського за "статтею" Кримінального кодексу РФ.