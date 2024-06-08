Россия объявила в розыск Юлию Тимошенко

За что "разыскивают" украинскую политику — неизвестно.
Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск народную депутат Украины Юлию Тимошенко по "уголовной статье".
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на базу МВД РФ.
В опубликованной карточке указаны ее персональные данные Тимошенко и сказано, что МВД РФ "разыскивает" ее по статье Уголовного кодекса. Впрочем, номер или название статьи не указывают.
В пресс-службе "Батькивщины" пока не комментировали эту информацию.
Как сообщалось, в начале мая этого года стало известно, что Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского. по "статье" Уголовного кодекса РФ.