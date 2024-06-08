Россия объявила в розыск Юлию Тимошенко

За что "разыскивают" украинскую политику — неизвестно.

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск народную депутат Украины Юлию Тимошенко по "уголовной статье".

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на базу МВД РФ.

В опубликованной карточке указаны ее персональные данные Тимошенко и сказано, что МВД РФ "разыскивает" ее по статье Уголовного кодекса. Впрочем, номер или название статьи не указывают.

В пресс-службе "Батькивщины" пока не комментировали эту информацию.

Украинская политика Юлия Тимошенко в России объявлена в розыск. Фото: росСМИ.

Как сообщалось, в начале мая этого года стало известно, что Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского. по "статье" Уголовного кодекса РФ.

Читайте также: