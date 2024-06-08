Выжить без света и тепла: как подготовиться к блекауту

Украинцы могут переключиться на сеть других мобильных операторов, если какая-то из них недоступна
Украинцы снова без света. Россия продолжает обстреливать объекты инфраструктуры Украины. Несмотря на нелегкое лето, осень и зима могут быть еще тяжелее. Поэтому уже сейчас следует готовиться к длительным отключениям света.
Как выжить при полном блекауте без света или тепла – рассказываем дальше.
Чем нужно запастись во время блекаута
Чтобы подготовиться к блекаутам, важно запасы пищи, питьевой и технической воды.
Из пищи следует позаботиться о длительном хранении: консервы, сухое печенье, хлебцы, соленья, сухофрукты, сухари, пища быстрого приготовления и т.д.
Какую одежду нужно подготовить
В условиях блекаута нужно иметь несколько комплектов, необходимых для выживания.
- Комплект №1 – то, что на вас всегда, так называемая "выходная" одежда для работы и улицы, сюда же можно добавить запасной запас.
- Комплект №2 – одежда, которая позволяет вам находиться за пределами города на протяжении нескольких дней (в соответствии с погодой, сезоном и т.д.).
К нему нужно добавить и тревожный чемодан, рассчитанный на 72 часа, чтобы вы потом не беспокоились, где будете спать, что будете есть, где будете брать воду и источники света.
Где жить во время блекаута
Эксперт по вопросам выживания Игорь Молодан советует, прежде всего, определить в квартире место, где на время блекаута будут жить все.
По словам Молодана, коридор в таком случае будет самым теплым местом, поскольку можно закрыть дверь, а окон там нет. Эксперт советует находиться именно в коридоре, по возможности принести туда диван.
"В других комнатах нужно также что-то сделать, чтобы не очень мерзнуть. Для сохранения тепла можно вспомнить давний, так сказать "дедовский" метод. это создаст дополнительный барьер между домом и улицей, а также позволит сберечь дефицитное тепло", — говорится в сообщении.
Что делать, если застряли в лифте
Одно из главных правил – не паниковать.
Не стоит давить на все кнопки в лифте, паниковать и пытаться открыть дверь кабины самостоятельно.
Не жмите на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.
- Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или позвоните в аварийно-лифтовую службу (обычно они указаны в лифте).
- Если телефона или мобильной связи нет, старайтесь призвать на помощь жильцов дома, чтобы они вызвали соответствующую службу.
- Рекомендуется позаботиться, чтобы в лифте был тревожный чемодан с фонариком, непортящимися продуктами, водой и аптечкой.
Будьте осторожны и в те моменты, когда свет есть. Если это возможно, постарайтесь не использовать лифт, чтобы в случае аварийного выключения не оказаться в ловушке.
Как оставаться на связи
Следует заранее выяснить стационарные номера аварийных служб и контактные телефоны органов госвласти и местного самоуправления.
Обращайте внимание на уведомления от ГСЧС и органов госвласти. Они могут сообщать через СМИ (телевидение, радио, громкоговорители) о местах сбора, эвакуации, укрытии, питании и т.д.
Украинцы могут переключиться на сеть других мобильных операторов, если какая-то из них недоступна. Это поддерживают SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.
Для использования функции необходимо отключить автоматический выбор сети в настройках телефона.
- Android: Настройка – мобильная сеть (или подключение) – оператор.
- iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.
Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если не удалось подключиться, попробуйте снова или выберите другую сеть. После подключения проверьте, можно ли звонить и отправлять SMS. Тарифы не будут меняться.
Чтобы подключить интернет через "чужого" оператора, нужно настроить подключение к сети в роуминге:
- на Android эта функция называется "Передача данных в роуминге" (в настройках сети);
- на iOS — "Роуминг данных" (в разделе "Сотовые данные").
Лайфгаки во время блекаута
Инструктор по адаптации к экстремальным условиям Глеб Скоробогатов поделился советами с теми, кто готовится выживать в городе во время блекаута.
- Утеплите входную дверь. Если у вас только одна входная дверь, стоит сделать тамбур, повесив параллельно к двери два одеяла, которые не будут пропускать холод через входную дверь, когда вы будете ее открывать.
- Свеча становится безопасной, когда вы поставили ее в банку, в которую налили воды на несколько сантиметров. Даже если такая банка перевернется, вода, скорее всего, погасит пламя.
- Если под рукой нет противогаза, а вам нужно пройти через задымление или какие-то едкие испарения, вы можете использовать кофейный фильтр. Если приложить его ко рту, можно свободно дышать через фильтр.
- Для освещения квартиры можно использовать несколько светодиодных фонарей. Освещать комнату нужно, наставив источник света на потолок. .
Интернет при отключении света
Одна из альтернатив – бензогенератор, однако он шумный. Поэтому, несмотря на уверения продавцов, он подходит больше для частных домов.
Следует обратить внимание на портативную электростанцию, имеющую выход для розетки, и по сути является крупным павербанком.
Добавим, энергетический эксперт дал прогноз, что ждет Украину зимой.