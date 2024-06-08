Выжить без света и тепла: как подготовиться к блекауту

Украинцы могут переключиться на сеть других мобильных операторов, если какая-то из них недоступна

Украинцы снова без света. Россия продолжает обстреливать объекты инфраструктуры Украины. Несмотря на нелегкое лето, осень и зима могут быть еще тяжелее. Поэтому уже сейчас следует готовиться к длительным отключениям света.

Как выжить при полном блекауте без света или тепла – рассказываем дальше.

Чем нужно запастись во время блекаута

Чтобы подготовиться к блекаутам, важно запасы пищи, питьевой и технической воды.

Из пищи следует позаботиться о длительном хранении: консервы, сухое печенье, хлебцы, соленья, сухофрукты, сухари, пища быстрого приготовления и т.д.

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Какую одежду нужно подготовить

В условиях блекаута нужно иметь несколько комплектов, необходимых для выживания.

Комплект №1 – то, что на вас всегда, так называемая "выходная" одежда для работы и улицы, сюда же можно добавить запасной запас.

Комплект №2 – одежда, которая позволяет вам находиться за пределами города на протяжении нескольких дней (в соответствии с погодой, сезоном и т.д.).

К нему нужно добавить и тревожный чемодан, рассчитанный на 72 часа, чтобы вы потом не беспокоились, где будете спать, что будете есть, где будете брать воду и источники света.

Где жить во время блекаута

Эксперт по вопросам выживания Игорь Молодан советует, прежде всего, определить в квартире место, где на время блекаута будут жить все.

По словам Молодана, коридор в таком случае будет самым теплым местом, поскольку можно закрыть дверь, а окон там нет. Эксперт советует находиться именно в коридоре, по возможности принести туда диван.

"В других комнатах нужно также что-то сделать, чтобы не очень мерзнуть. Для сохранения тепла можно вспомнить давний, так сказать "дедовский" метод. это создаст дополнительный барьер между домом и улицей, а также позволит сберечь дефицитное тепло", — говорится в сообщении.

Что делать, если застряли в лифте

Одно из главных правил – не паниковать.

Не стоит давить на все кнопки в лифте, паниковать и пытаться открыть дверь кабины самостоятельно.

Не жмите на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.

Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или позвоните в аварийно-лифтовую службу (обычно они указаны в лифте).

Если телефона или мобильной связи нет, старайтесь призвать на помощь жильцов дома, чтобы они вызвали соответствующую службу.

Рекомендуется позаботиться, чтобы в лифте был тревожный чемодан с фонариком, непортящимися продуктами, водой и аптечкой.

Будьте осторожны и в те моменты, когда свет есть. Если это возможно, постарайтесь не использовать лифт, чтобы в случае аварийного выключения не оказаться в ловушке.

Как оставаться на связи

Следует заранее выяснить стационарные номера аварийных служб и контактные телефоны органов госвласти и местного самоуправления.

Обращайте внимание на уведомления от ГСЧС и органов госвласти. Они могут сообщать через СМИ (телевидение, радио, громкоговорители) о местах сбора, эвакуации, укрытии, питании и т.д.

Украинцы могут переключиться на сеть других мобильных операторов, если какая-то из них недоступна. Это поддерживают SIM-карты Vodafone, Киевстар и lifecell.

Для использования функции необходимо отключить автоматический выбор сети в настройках телефона.

Android: Настройка – мобильная сеть (или подключение) – оператор.

iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если не удалось подключиться, попробуйте снова или выберите другую сеть. После подключения проверьте, можно ли звонить и отправлять SMS. Тарифы не будут меняться.

Чтобы подключить интернет через "чужого" оператора, нужно настроить подключение к сети в роуминге:

на Android эта функция называется "Передача данных в роуминге" (в настройках сети);

на iOS — "Роуминг данных" (в разделе "Сотовые данные").

Лайфгаки во время блекаута

Инструктор по адаптации к экстремальным условиям Глеб Скоробогатов поделился советами с теми, кто готовится выживать в городе во время блекаута.

Утеплите входную дверь. Если у вас только одна входная дверь, стоит сделать тамбур, повесив параллельно к двери два одеяла, которые не будут пропускать холод через входную дверь, когда вы будете ее открывать.

Свеча становится безопасной, когда вы поставили ее в банку, в которую налили воды на несколько сантиметров. Даже если такая банка перевернется, вода, скорее всего, погасит пламя.

Если под рукой нет противогаза, а вам нужно пройти через задымление или какие-то едкие испарения, вы можете использовать кофейный фильтр. Если приложить его ко рту, можно свободно дышать через фильтр.

Для освещения квартиры можно использовать несколько светодиодных фонарей. Освещать комнату нужно, наставив источник света на потолок. .

Интернет при отключении света

Одна из альтернатив – бензогенератор, однако он шумный. Поэтому, несмотря на уверения продавцов, он подходит больше для частных домов.

Следует обратить внимание на портативную электростанцию, имеющую выход для розетки, и по сути является крупным павербанком.

Добавим, энергетический эксперт дал прогноз, что ждет Украину зимой.

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