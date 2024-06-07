У Росії зарізали пропагандиста-донощика Антона Єговцева: що відомо

У підмосков'ї невідомий зарізав пропагандиста Антона Єговцева. Він був заступником голови організації "Зов народа" і писав доноси на російських знаменитостей, публічних осіб і представників ЛГБТ-спільнот, які, на його думку, недостатньо патріотичні або ж мають антивоєнну позицію.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що його вбили біля під'їзду власного будинку. Єговцева нібито кілька разів ударили ножем. За однією з версій, вбивцею є чоловік, який слідкував за його дружиною.

Baza пише, що за дві години до загибелі Антон Єговцев телефонував до поліції і просив захистити себе від невідомого, який стежить за ним біля під'їзду в Лобні і погрожує.

За дві години в поліцію телефонувала вже сусідка Єговцева. Вона пояснила, що якийсь молодий чоловік ломиться до неї у двері. Приблизно в цей час прессекретаря руху "Зов народа" і вбили.

Учасники руху "Зов народа" називають себе патріотами і консерваторами, основною метою яких є "захист Росії і народу, розвиток її традицій, культури, моральності, духовних святинь та історії".

Нагадаємо, двоє громадян Росії організували викрадення і вбивство мешканки Латвії з метою заволодіння її житловим комплексом вартістю 4 мільйони євро. Районний суд Відземського передмістя Риги засудив їх до 20 років ув'язнення, після відбуття якого злочинців депортують до РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.