Михайлюк став другим українцем в історії, який зіграв у фіналі НБА

Святослав набрав два очки за "Бостон Селтікс" у першому матчі фінальної серії плейоф проти "Даллас Маверікс".

Гравець "Бостон Селтікс" Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який взяв участь у фіналі НБА.

26-річний український баскетболіст провів на майданчику 2 хвилини 40 секунд у заключному відрізку першого матчу фіналу плейоф проти "Даллас Маверікс". За відведений йому час Святослав зумів набрати два очки.

Таким чином, Михайлюк став першим українцем за майже 20 років, який зіграв у фіналі НБА. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Медведенко з "Лос-Анджелес Лейкерс" брав участь у трьох фінальних серіях НБА. Він двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) та одного разу (2004) зупинявся за крок від титулу.

Перший матч фінальної серії плейоф НБА завершився домашньою перемогою "Бостон Селтікс" над "Даллас Маверікс" з рахунком 107:89.

Огляд матчу

Другий поєдинок відбудеться у ніч проти 10 червня також у Бостоні.

Нагадаємо, чинним чемпіоном НБА є "Денвер Наггетс", які торік у фінальній серії плейоф перемогли "Маямі Гіт" (4:1).

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