В окупованому Луганську росіян накрила "бавовна": куди прилетіло

У тимчасово окупованому Луганську 7 червня росіян збадьорила чергова "бавовна". Попередньо, атакована нафтобаза окупантів.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Місцеві жителі пишуть про 7 прильотів.

Окупантів у Луганську навідала ранкова "бавовна"

Агент руху "Атеш" додає, що спалахнула велика пожежа в районі Гострої Могили.

"Ще не вечір! Буде гаряче", – зазначили там.

Своєю чергою РФ, як завжди, каже про "роботу ППО". Мовляв, усі об'єкти, що летіли, вдалося збити.

Раніше показали супутникові знімки, що свідчать про наслідки удару по аеродрому Луганського авіаучилища.

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