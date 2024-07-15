Експерт повідомив, коли можуть припинитися відключення світла в Україні

У серпні та на початку вересня відключень світла в Україні може не бути. Втім, одна з умов для цього - відсутність додаткових ушкоджень енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ 24".

"Десь серпень і початок вересня — може не бути обмежень взагалі, якщо не буде додаткових атак і пошкоджень. За умови, що ремонти "Енергоатому" будуть завершені вчасно і атомні енергоблоки працюватимуть, маємо шанси у вересні пожити без обмежень, та й в жовтні", — розповів Харченко.

Також, з його слів, покращення погоди, а саме зниження спеки, може покращити ситуацію. Зокрема, тоді для Києва буде йтися "про 8-10 годин забезпеченого постачання".

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, коли відключення світла стануть менш тривалими. Наприкінці липня на деяких енергооб'єктах закінчать ремонтні роботи. Тоді ситуація з електроенергією може покращитися.

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