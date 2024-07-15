Трамп був за 4 см від смерті: експерт пояснив, чому стрілець промахнувся

Експерт звернув увагу, що голова людини – маленька мішень, і влучити в неї без оптики було б складно.
Якби нападник на кандидата у президента США Дональда Трампа вистрілив на 4 см правіше, то куля влучила б у череп політика, і він би міг померти. Але для такої влучної стрільби треба мати спеціальні знання.
Про це експерт із вогнепальної зброї та боєприпасів Ларс Вінкельсдорф розповів у інтерв'ю BILD.
Вінкельсдорф проаналізував відео замаху на Трампа. За словами експерта, стрілець міг тренуватися перед нападом.
"Він уразив Трампа з першого пострілу. Те, що експрезиденту влучили тільки у вухо, зрештою було просто удачею... На чотири сантиметри правіше з погляду стрільця, тоді куля влучила б у череп Трампа, і експрезидент США, імовірно, був би мертвий", – оцінив експерт із вогнепальної зброї.
На його переконання, стрілець був досвідченим і знався на зброї. Нападник лежав на даху приблизно за 135 м від Трампа.
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"Не можна просто так вистрілити, це складно. Для цього потрібно практикуватися і мати спеціальні знання. Голова як мішень – маленька, без оптики влучити було б складно. Крім того, кілер, ймовірно, використовував спеціальні боєприпаси", – розповів Вінкельсдорф.
Водночас він звернув увагу, що стрілець влучив у Трампа з першого пострілу.
"Відхилення від цілі могло бути спричинене занадто сильним вітром між стрільцем і ціллю", – припустив експерт.
До слова, правоохоронці знайшли вибухівку в автомобілі Томаса Метью Крукса, який стріляв у Трампа.
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