Трамп був за 4 см від смерті: експерт пояснив, чому стрілець промахнувся

Експерт звернув увагу, що голова людини – маленька мішень, і влучити в неї без оптики було б складно.

Якби нападник на кандидата у президента США Дональда Трампа вистрілив на 4 см правіше, то куля влучила б у череп політика, і він би міг померти. Але для такої влучної стрільби треба мати спеціальні знання.

Про це експерт із вогнепальної зброї та боєприпасів Ларс Вінкельсдорф розповів у інтерв'ю BILD.

Вінкельсдорф проаналізував відео замаху на Трампа. За словами експерта, стрілець міг тренуватися перед нападом.

Також читайте Чому не влучили в Трампа: експерти пояснили технічні подробиці стрілянини

"Він уразив Трампа з першого пострілу. Те, що експрезиденту влучили тільки у вухо, зрештою було просто удачею... На чотири сантиметри правіше з погляду стрільця, тоді куля влучила б у череп Трампа, і експрезидент США, імовірно, був би мертвий", – оцінив експерт із вогнепальної зброї.

На його переконання, стрілець був досвідченим і знався на зброї. Нападник лежав на даху приблизно за 135 м від Трампа.

Читайте провідні новини дня:

"Не можна просто так вистрілити, це складно. Для цього потрібно практикуватися і мати спеціальні знання. Голова як мішень – маленька, без оптики влучити було б складно. Крім того, кілер, ймовірно, використовував спеціальні боєприпаси", – розповів Вінкельсдорф.

Водночас він звернув увагу, що стрілець влучив у Трампа з першого пострілу.

"Відхилення від цілі могло бути спричинене занадто сильним вітром між стрільцем і ціллю", – припустив експерт.

До слова, правоохоронці знайшли вибухівку в автомобілі Томаса Метью Крукса, який стріляв у Трампа.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.