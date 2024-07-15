Влітку українцям підвищать пенсії: хто отримає надбавку

Влітку 2024 року в Україні очікується підвищення пенсійних виплат для деяких категорій громадян.

Про це повідомив Пенсійний фонд України

Доплата за віком є однією з найбільш поширених надбавок і надається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку. Ця доплата автоматично нараховується щомісяця, коли пенсіонер досягає вказаного віку, за умови, що розмір їхніх пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 гривень.

Розмір доплати за віком складає:

Від 70 до 74 років включно – 300 гривень

Від 75 до 79 років включно – 456 гривень

Від 80 років і старше – 570 гривень

Також деякі категорії пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед державою, можуть отримати надбавку за ці заслуги. Розмір цієї надбавки встановлюється індивідуально, залежно від характеру та рівня заслуг кожного пенсіонера.

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

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