Кабмін ухвалив важливе рішення щодо індексації пенсій: що тепер зміниться

У Бюджетній декларації на 2025–2027 роки Кабінет міністрів встановив, що щорічна індексація пенсій здійснюватиметься від 1 березня.

Про це повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Згідно з цим документом, планується забезпечення своєчасного і повного фінансування пенсійних виплат, передбачених законодавством, а також щорічна індексація пенсій від 1 березня.

Також уряд планує такі заходи:

упорядкування системи пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості та визначення єдиних підходів до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян

виконання рішень суду щодо пенсійних виплат і погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

забезпечення виплати пенсій особам, які проживали на окупованих територіях, після деокупації таких територій

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

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