Скільки триватиме рекордна спека в Україні: прогноз синоптикині

У деяких регіонах температура повітря підніметься до +40.

Сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень. Максимальна температура повітря становитиме +33+37 градусів, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35+39, місцями до +40 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Погода 5 липня

5 липня у західних областях очікується +23+27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

На півночі України завтра також комфортно, вдень +24+29 градусів. Є ймовірність локальних дощів. У центрі - без істотних опадів. Вдень очікується +25+30, на Дніпропетровщині до +33+35 градусів.

На півдні України повітря прогріється до +29+33 градусів, на Запоріжжі до +35 градусів.

Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33+37 градусів. Проте завтра ввечері можуть пройти на сході благословенні дощі з грозами.

Погода у Києві

У Києві 5 липня передбачається комфортна температура повітря, +25, +26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

Вихідними в Україні буде сухо та сонячно. Сильна спека - на сході, півдні та в центрі, +32+37 градусів. На заході очікується +26+32 градуси. На півночі впродовж суботи-неділі +28+32 градуси.

"Наcтупного тижня в більшості областей України, окрім західних, пануватиме сильна спека", - додала вона.

Раніше синоптики попередили, що українців очікує нестерпна спека. Більше про це читайте у новині.

Буде до +37! Україну накриває нестерпна спека!

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