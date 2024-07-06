Молодик 6 липня 2024 року: що категорично не варто робити

З погляду езотерики, молодик — це час для внутрішньої роботи і підготовки до нового циклу. Є певні речі, які не рекомендується робити під час цього періоду:

Важливі рішення та починання: уникайте прийняття важливих рішень або початку великих проєктів саме в день молодика. Краще використати цей час для планування, а реалізацію розпочати після цього періоду. Хірургічні операції: вважається, що в період молодика організм може бути більш чутливим, тому операції та медичні процедури краще перенести на інший час. Сварки та конфлікти: намагайтеся уникати конфліктів та сварок, оскільки емоції в цей період можуть бути загострені. Фінансові угоди та інвестиції: уникайте укладання важливих фінансових угод або великих інвестицій. Краще дочекатися більш стабільного періоду. Переїзди та подорожі: якщо можливо, відкладіть переїзди або довгі подорожі на кілька днів після молодика, щоб уникнути непередбачуваних труднощів. Великі покупки: уникайте здійснення великих покупок, оскільки імпульсивні рішення можуть призвести до невдалих придбань. Підписання важливих документів: відкладіть підписання контрактів та інших важливих документів, оскільки вони можуть бути менш вдалими, ніж очікується.

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В основному, молодик сприяє внутрішньому спокою, саморефлексії та підготовці до нових починань. Тому цей період краще використовувати для планування, роздумів та очищення, а активні дії відкласти на пізніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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