Україну накриє спека до +41°: синоптики назвали небезпечні дати

Максимальна температура від 8 липня буде на півдні.

Наступного тижня Україну накриє спека. Синоптики обіцяють до +41.

Про це пише метеоресурс Tropical Tidbits.

Пік температури очікується 8, 10 та 12 липня. Максимальна температура від 8 липня буде на півдні. На сході до +39. У центрі +35. На заході +31.

У цей же період прогнозують ще й потужні магнітні бурі.

Раніше повідомлялося, що в Україні у третій декаді червня переважала дуже тепла, в останні дні декади - спекотна погода. У більшості днів на переважній частині території країни середні добові температури повітря на декілька градусів перевищували липневу норму.

Буде до +37! Україну накриває нестерпна спека!

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