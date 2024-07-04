Україну накриє спека до +41°: синоптики назвали небезпечні дати

Максимальна температура від 8 липня буде на півдні.
Наступного тижня Україну накриє спека. Синоптики обіцяють до +41.
Про це пише метеоресурс Tropical Tidbits.
Пік температури очікується 8, 10 та 12 липня. Максимальна температура від 8 липня буде на півдні. На сході до +39. У центрі +35. На заході +31.
У цей же період прогнозують ще й потужні магнітні бурі.
Раніше повідомлялося, що в Україні у третій декаді червня переважала дуже тепла, в останні дні декади - спекотна погода. У більшості днів на переважній частині території країни середні добові температури повітря на декілька градусів перевищували липневу норму.
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