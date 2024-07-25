Атака на Харків 24 липня: Росія вперше вдарила касетним "Іскандером"

Касетним боєприпасом окупанти хотіли уразити рятувальників та поліцейських, які перебували на місці попереднього ракетного удару.

Під час повторного ракетного удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня росіяни застосували касетний "Іскандер".

Про це очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив у коментарі "Суспільному".

Тимошко сказав, що окупанти завдали одного з ракетних ударів по Харкову 24 липня касетним боєприпасом "Іскандер" 2024 року випуску.

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Як повідомив голова поліції, о 05:00 ранку росіяни завдали удару по абсолютно цивільному об'єкту в Харкові, потім два удари – по промисловому об'єкту, а через годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом.

"Ми абсолютно певні – вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували. Це диво, що і рятувальники, і поліцейські виїхали з цього об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Однак вони вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч", – розповів Тимошко.

Той факт, що ворог застосував касетний боєприпас, підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові було повторне завдання удару. Знову ж таки ракетою "Іскандер", цього разу – касетною. Ворог прицільно завдає ударів по підрозділах ДСНС, Національної поліції, тих, хто виїздить на ліквідацію наслідків", – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, російські війська протягом 24 липня завдали серії ракетних ударів по Харкову. Були влучання і пошкодження житлових будинків, промислової будівлі, інфраструктурному об’єкта, офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності, автомобілів.

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