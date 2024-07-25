На Сумщині пролунало 156 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), АГС (38 вибухів). Також з ворожого гвинтокрила були пуски ракет типу «НАР» (8 вибухів).

Есманьська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (28 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ «Град» (20 вибухів) та завдали ударів з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).

Середино-Будська громада: 26 мін скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Шалигинська громада: з території РФ з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Білопільська громада: ворог завдав авіаудар 2 КАБ (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків, в результаті чого в місті є "прильоти" і загиблий.

Крім того, ми раніше інформували, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.

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