"Корисні ідіоти Ірану": Нетаньягу у США висміяв антиізраїльська протестувальників

Протестувальники, які тримають плакати з написами "Геї за Газу", так само могли б тримати плакати "Кури за KFC!", заявив Нетаньягу.

Премʼєр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу різко розкритикував американців, які протестують проти ізраїльської операції у Секторі Гази.

Про це він заявив під час виступу у Конгресі Сполучених Штатів.

Під час свого виступу він звернуся до тих, хто протестує проти його візиту до США.

"У мене є меседж для цих протестувальників. Коли тирани з Тегерана, які вішають геїв на кранах і вбивають жінок за те, що вони не покривають волосся, хвалять, просувають і спонсорують вас — ви офіційно стали корисними ідіотами Ірану!" - наголосив Нетаньяху.

Він також звернув увагу на те, що деякі з протестувальників тримають плакати, на яких написано "Геї за Газу".

"Вони так само могли б тримати плакати "Кури за KFC!", - зауважив премʼєр Ізраїля.

Крім того, він заявив, що антиізраїльскі протестувальники не знають історію та географії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нетаньягу розповів, коли Ізраїль закінчить війну у Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що хусити атакували Тель-Авів новим типом безпілотника.

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