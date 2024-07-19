Хусити атакували Тель-Авів новим типом безпілотника: є жертви

Зранку 19 липня в Тель-Авіві сталися потужні вибухи. Бойовики атакували місто за допомогою нового типу безпілотника. Щонайменше одна людина загинула і вісім отримали поранення

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними екстрених служб, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва, а також біля відділення посольства США.

Угруповання, яке підтримує Ірак заявило, що атакувало столицю за допомогою нового типу безпілотника. Його важко виявити радарам. Окрім того, хусити погрожують знову завдати ударів по місту та інших регіонах країни.

Тим часом в армії Ізраїлю повідомили, що причиною вибуху став БпЛА, який не було знешкоджено силами ППО через людський фактор. Ізраїльські військові заявили, що сирени не вмикалися.

"У разі підтвердження це стане першим смертоносним нападом хуситів на Ізраїль, які останніми місяцями також атакували кораблі у Червоному морі набагато ближче до території Ємену", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів, коли Ізраїль закінчить війну у Газі. З його слів, цього не станеться - доки не будуть виконані всі поставлені цілі війни.

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