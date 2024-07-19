40 снарядів та двоє загиблих: росіяни потужно обстріляли Білозерку на Херсонщині

Сьогодні, 19 липня, російські військові атакували Білозерку в Херсонській області.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти били по Білозерці з РСЗВ "Град", випустивши близько 40 снарядів. Через це пошкоджено шість десятків цивільних будівель.

"Наразі відомо про двох загиблих. З-під завалів дістали тіло жінки", - написав він.

Також є поранені внаслідок ударів окупантів, серед яких - медичні працівники. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, 19 липня близько 4-ї ранку російські окупаційні війська двічі вдарили по житловій забудові центральній частині міста Чугуїв Харківській області.

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