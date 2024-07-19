Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини інциденту

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля ринку Привоз в Одесі. Учасники інциденту перебувають у відділку поліції.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Зараз на місце події скеровані додаткові наряди поліції на чолі з керівництвом ВП №2 Одеського райуправління поліції № 1.

Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським. Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.

На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.

Нагадаємо, на Привозі в Одесі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, правоохоронці затримали ухилянта. Очевидці повідомляють, що чоловік намагався вирватися й вистрелив у повітря.

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